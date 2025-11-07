Τι πρέπει να τρώει μια ηλικιωμένη γάτα και τι απαγορεύεται

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Το να δίνουμε στην ηλικιωμένη γάτα μας το φαγητό που της δίναμε τα προηγούμενα χρόνια, κακό της κάνουμε και όχι καλό.

Η όρεξη για φαγητό μιας γάτας που μεγαλώνει μπορεί να αλλάξει. Για αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό να λαμβάνει την κατάλληλη τροφή για να παραμείνει υγιής.

Οι πιο πολλές μάρκες τροφών για γάτες έχουν και τροφές ειδικά για γάτες μεγαλύτερης ηλικίας, με συστατικά που είναι απαραίτητα για το συγκεκριμένο στάδιο της ζωής τους. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι κάθε ηλικία έχει τη δική της διατροφή. Το να δίνουμε στην ηλικιωμένη γάτα μας το φαγητό που της δίναμε τα προηγούμενα χρόνια, κακό της κάνουμε και όχι καλό. Με τη σωστή διατροφή μπορείτε να επιβραδύνετε ή ακόμη και να προλάβετε κάποια προβλήματα υγείας που ενδέχεται να εμφανιστούν με την πάροδο των ετών. Οι περισσότεροι κτηνίατροι συνιστούν τη μετάβαση σε μια διατροφή για ενήλικα ζώα περίπου στην ηλικία των 7 ετών. Ηλικιωμένη θεωρείται η γάτα από τα 10 περίπου χρόνια και μετά.

