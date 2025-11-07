Οι τρόποι που οι σκύλοι μας δείχνουν ότι είναι ευτυχισμένοι
Οι σκύλοι δεν μπορούν να μας μιλήσουν, όμως το σώμα, το βλέμμα και η συμπεριφορά τους μας αποκαλύπτουν πολλά.
Ένας ευτυχισμένος σκύλος δεν είναι απλά δραστήριος και ενεργητικός. Είναι ασφαλής, ήρεμος και δεμένος με τον άνθρωπό του. Ποια είναι λοιπόν τα πιο ξεκάθαρα σημάδια που πρέπει να παρατηρήσουμε εάν θέλουμε να σιγουρευτούμε πως ο τετράποδος φίλος μας είναι πραγματικά χαρούμενος και πραγματικά ευτυχισμένος;
Παρατηρήστε τη γλώσσα του σώματος
Η στάση και οι κινήσεις του σώματος του σκύλου είναι ο πρώτος δείκτης της διάθεσής του. Ένας ευτυχισμένος σκύλος έχει χαλαρό σώμα, μια ουρά που κουνιέται ελεύθερα και σε ευρεία κίνηση αλλά και φωτεινά - εκφραστικά μάτια, χωρίς ένταση.
