Χάθηκε ο γατούλης Νικόλας από τη Νέα Ραιδεστό Θεσσαλονίκης- Ας βοηθήσουμε να βρεθεί

TOPETMOU

Ο 11χρονος Νικόλας είναι πορτοκαλί στο πάνω μέρος και άσπρος από μέσα. Είναι στειρωμένος και φιλικός.

Από τα πιο δυσάρεστα πράγματα που μπορεί να συμβούν σε κάποιον που έχει κατοικίδιο είναι να το χάσει. Δυστυχώς όσο και αν φροντίζουμε και αν αγαπάμε τα πλάσματα που ζούμε μαζί τους, το λάθος μπορεί να γίνει.

Αυτό συνέβη και με τον πανέμορφο πορτοκαλένιο γατούλη Νικόλα, ο οποίος χάθηκε στις αρχές Αυγούστου από τη Νέα Ραιδεστό Θεσσαλονίκης.

Ο Νικόλας είναι χρώματος πορτοκαλί στο πάνω μέρος και άσπρος από μέσα.
