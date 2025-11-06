Πώς μπορείτε να καταλάβετε ότι η γάτα σας σάς αγαπάει

Αρκετά πράγματα στη γάτα δεν είναι προφανή. Ένα από αυτά είναι αν σας αγαπάει. Υπάρχουν όμως τρόποι να το καταλάβετε.