Επίθεση Ροτβάιλερ στην Καλαμάτα- 5 πράγματα που πιστεύουμε για αυτούς τους σκύλους και δεν ισχύουν
Για άλλη μια φορά, με αφορμή το περιστατικό της επίθεσης ενός Ροτβάιλερ, τα μέσα στοχοποίησαν μία από τις πιο παρεξηγημένες φυλές σκύλων.
Το τι συνέβη είναι λίγο πολύ γνωστό. Ο σκύλος επιτέθηκε στον κηδεμόνα του και η αστυνομία σκότωσε τον σκύλο. Τα πράγματα όμως δεν είναι τόσο απλά.
Τα τελευταία νέα θέλουν την ομάδα κατά της κακοποίησης ζώων και την επικεφαλής της κ. Μάρθα Πουλτίδου να έχουν καταθέσει μήνυση για κακοποίηση ζώου από τον κηδεμόνα του, κατά του αστυνομικού που το πυροβόλησε και το σκότωσε και όποιου άλλου υπευθύνου για τον οποίο θα προκύψουν ποινικές ευθύνες. Η κ. Πουλτίδου ανέφερε στην εκπομπή ''Σαββατοκύριακο από τις 5'' στην ΕΡΤnews: ''Ο ιδιοκτήτης του ζώου, που είναι ο γιος του 76χρονου, είναι παράνομος εκτροφέας. Το ζώο, σύμφωνα με την έρευνα της ομάδας της, ζούσε σε άθλιες συνθήκες, που δεν συνάδουν καθόλου με τον νόμο και τις προδιαγραφές ευζωίας. Tο σκυλί δεν επιτέθηκε απρόκλητα. Επιτέθηκε γιατί το χτύπησε με την αλυσίδα πάρα πολλές φορές. Tο ζώο αντέδρασε στον πόνο και στον φόβο. Δεν ήθελε να σκοτώσει.''
