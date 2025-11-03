Η μικρούλα Τίγκι βρέθηκε παρατημένη στο δρόμο- Ψάχνει ένα μόνιμο σπίτι
Η μικρούλα Τίγκι βρέθηκε παρατημένη στο δρόμο- Ψάχνει ένα μόνιμο σπίτι
Η Τίγκι μετά τη διάσωσή της έδειξε πόσο χαρούμενη ήταν. Άρχισε να κουνάει την ουρίτσα της και να παίζει.
Η Τίγκι είναι ένα γλυκύτατο κουταβάκι που βρέθηκε παρατημένο στην παραλία της Δωρίδας. Ψάχνει ένα σπίτι για να ζήσει ευτυχισμένη.
Η μικρή Τίγκι άρχισε τη ζωούλα της με άσχημο τρόπο καθώς κάποιος την εγκατέλειψε στο δρόμο μαζί με τα αδερφάκια της. Η μέρα ήταν βροχερή και τα μικρούλια ήταν μούσκεμα και έτρεμαν. Και όχι μόνο αυτό αλλά κινδύνεψαν κιόλας καθώς κυνηγήθηκαν από μεγαλύτερα ζώα.
Ευτυχώς μέσα στην ατυχία τους στάθηκαν τυχερά καθώς μέλος του Φιλοζωικού Σωματείου Δωρίδος τα είδε και τα διέσωσε. Πώς μπορούσε άλλωστε να τα προσπεράσει;
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Η μικρή Τίγκι άρχισε τη ζωούλα της με άσχημο τρόπο καθώς κάποιος την εγκατέλειψε στο δρόμο μαζί με τα αδερφάκια της. Η μέρα ήταν βροχερή και τα μικρούλια ήταν μούσκεμα και έτρεμαν. Και όχι μόνο αυτό αλλά κινδύνεψαν κιόλας καθώς κυνηγήθηκαν από μεγαλύτερα ζώα.
Ευτυχώς μέσα στην ατυχία τους στάθηκαν τυχερά καθώς μέλος του Φιλοζωικού Σωματείου Δωρίδος τα είδε και τα διέσωσε. Πώς μπορούσε άλλωστε να τα προσπεράσει;
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα