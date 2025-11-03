Οι λόγοι που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ξυπνάτε το κουτάβι σας

Ένα κουτάβι, τον πρώτο χρόνο της ζωής του, κοιμάται σχεδόν τα 2/3 της ημέρας, ενώ κάποιες φορές μπορεί να φτάσει και τις 20 ώρες.