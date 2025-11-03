Τι πραγματικά αισθάνονται οι σκύλοι όταν μένουν μόνοι τους στο σπίτι
TOPETMOU

Τι πραγματικά αισθάνονται οι σκύλοι όταν μένουν μόνοι τους στο σπίτι

Τι γίνεται όταν εμείς φεύγουμε από το σπίτι; Τι ''πιστεύει'' ο σκύλος μας; Τι νιώθει; Του λείπουμε;

Τι πραγματικά αισθάνονται οι σκύλοι όταν μένουν μόνοι τους στο σπίτι
Στην ταινία κινουμένων σχεδίων "The Secret Life of Pets" οι σκύλοι διασκεδάζουν και μπαίνουν σε περιπέτειες στους δρόμους της Νέας Υόρκης όταν φεύγουν από το σπίτι. Ωραίο και διασκεδαστικό, σίγουρα, αλλά πολύ μακριά από την πραγματικότητα.

Ο λόγος για αυτό δεν είναι άλλος από το ότι οι σκύλοι είναι τόσο δεμένοι με τους ανθρώπους τους που δεν θέλουν τίποτα άλλο από το να είναι δίπλα τους. Τι γίνεται όμως όταν εμείς λείπουμε από το σπίτι; Τι ''πιστεύουν''; Αν έχουν στο παρελθόν βιώσει την εγκατάλειψη, μήπως νιώθουν ότι εγκαταλείφθηκαν ακόμα μια φορά; Μήπως νιώθουν στρες; Ή είναι όλα καλά και απλώς περιμένουν να γυρίσουμε;

Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network