Γνωρίστε τους παπαγάλους – Τα πράγματα που τους κάνουν τόσο ξεχωριστούς
Οι παπαγάλοι είναι από τα πιο έξυπνα πτηνά. Κρύβουν έναν ολόκληρο κόσμο επικοινωνίας και συνηθειών.
Οι παπαγάλοι είναι από τα πιο εντυπωσιακά και αγαπητά πουλιά στον κόσμο. Με τα πολύχρωμα φτερά τους, την εξυπνάδα τους και τη μοναδική ικανότητά τους να μιμούνται ανθρώπινες φωνές, έχουν κερδίσει τη θέση τους τόσο στη φύση, όσο και στα σπίτια πολλών ανθρώπων, ως αγαπημένα κατοικίδια.
Οι παπαγάλοι κρύβουν έναν ολόκληρο κόσμο επικοινωνίας και συνηθειών. Ας δούμε κάποια από τα χαρακτηριστικά που κάνουν αυτά τα πλάσματα πραγματικά ξεχωριστά:
Είναι τρομερά έξυπνοι
Οι παπαγάλοι συγκαταλέγονται στα πιο έξυπνα πτηνά. Μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις η νοημοσύνη τους συγκρίνεται με εκείνη ενός παιδιού περίπου 5 ετών. Ορισμένα είδη, όπως ο Αφρικανικός Γκρίζος Παπαγάλος, μπορούν να αναγνωρίσουν αντικείμενα, να μετρήσουν, να κατανοήσουν απλές έννοιες και να χρησιμοποιήσουν λέξεις με νόημα, όχι απλά μηχανικά.
