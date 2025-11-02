Οι κινήσεις που πρέπει να κάνετε για να μην έχει ο σκύλος σας κόμπους στο τρίχωμα
Οι κινήσεις που πρέπει να κάνετε για να μην έχει ο σκύλος σας κόμπους στο τρίχωμα

Ένα από τα καθήκοντα που έχουμε ως κηδεμόνες σκύλων είναι να φροντίζουμε το τρίχωμά τους, για να αποτρέψουμε τον σχηματισμό κόμπων.

Ένα από τα καθήκοντα που έχουμε ως κηδεμόνες σκύλων είναι να φροντίζουμε το τρίχωμά τους. Αυτό περιλαμβάνει το χτένισμα, το μπάνιο, αλλά και την αντιμετώπιση των κόμπων.

Οι σκύλοι με κοντό τρίχωμα δεν έχουν κίνδυνο να εμφανίσουν, σε αντίθεση με φυλές, όπως τα Poodle, τα Havanese, τα Bichon Frise, τα Cocker Spaniel, και άλλα. Ας δούμε όμως τι χρειάζεται να ξέρετε για τους κόμπους στο τρίχωμα του τετράποδου φίλου σας.
