Οι παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση για αεροπορικά ταξίδια με κατοικίδια- Πώς προσεγγίζουν το ζήτημα οι Βρετανοί
Διστακτικοί εμφανίζονται οι Βρετανοί στο να ταξιδέψουν αεροπορικώς μαζί με τα κατοικίδιά τους, σύμφωνα με μια έρευνα.
Παρά το γεγονός ότι όλο και περισσότερες αεροπορικές εταιρείες εμφανίζουν πολιτικές πιο φιλικές προς τα κατοικίδια, οι Βρετανοί συνεχίζουν να λένε «όχι ευχαριστώ» στα τετράποδά τους όταν πρόκειται για αεροπορικά ταξίδια.
Σε μια έρευνα που κάλυψε 9.000 ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο, ανάμεσά τους και 2.000 Βρετανοί, πάνω από τους μισούς σε ποσοστό 54% από τη Βρετανία απάντησαν ότι είναι «πολύ απίθανο» να πάρουν το κατοικίδιό τους μαζί σε ταξίδι. Συγκριτικά, ο παγκόσμιος μέσος όρος είναι 37%, συνεπώς φαίνεται ότι οι Βρετανοί δείχνουν παραπάνω επιφυλακτικότητα.
