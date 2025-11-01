O «άλφα λύκος»: Τι ισχύει πραγματικά στις αγέλες των λύκων
O «άλφα λύκος»: Τι ισχύει πραγματικά στις αγέλες των λύκων
Για δεκαετίες ο «άλφα λύκος» υπήρξε σύμβολο δύναμης, κυριαρχίας και ηγεσίας. Μόνο που η πραγματικότητα των λύκων είναι μάλλον διαφορετική.
Όταν ακούμε τον όρο «alpha wolf», στο μυαλό πολλών από εμάς έρχονται εικόνες από άγριες μάχες με κοφτερά δόντια και απειλητικά γρυλίσματα.
Η ιδέα ενός πανίσχυρου αρσενικού που κυβερνά την αγέλη του ως «δικτάτορας», εξολοθρεύοντας τους ανταγωνιστές, έχει εμπνεύσει βιβλία, ταινίες και ακόμα και θεωρίες… ανθρώπινης συμπεριφοράς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ευρεία (και αμφιλεγόμενη) χρήση του όρου «alpha male» για να περιγράψει άνδρες με δυναμισμό και ηγετική προσωπικότητα, που υποτίθεται πως υπερτερούν των υπολοίπων – beta – αρσενικών.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Η ιδέα ενός πανίσχυρου αρσενικού που κυβερνά την αγέλη του ως «δικτάτορας», εξολοθρεύοντας τους ανταγωνιστές, έχει εμπνεύσει βιβλία, ταινίες και ακόμα και θεωρίες… ανθρώπινης συμπεριφοράς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ευρεία (και αμφιλεγόμενη) χρήση του όρου «alpha male» για να περιγράψει άνδρες με δυναμισμό και ηγετική προσωπικότητα, που υποτίθεται πως υπερτερούν των υπολοίπων – beta – αρσενικών.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα