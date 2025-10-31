Πώς μπορεί ο σκύλος μας να επηρεάσει την ψυχική μας υγεία
Πώς μπορεί ο σκύλος μας να επηρεάσει την ψυχική μας υγεία
Όλες οι έρευνες συμφωνούν πως η συμβίωση με έναν τετράποδο φίλο δεν είναι απλώς ευχάριστη, αλλά και θεραπευτική. Με ποιον όμως τρόπο;
Λέμε πως "ο σκύλος είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου" και όχι άδικα. Πέρα από τη συντροφιά και την αγάπη που μας προσφέρει, η παρουσία του μπορεί να έχει βαθιά και ουσιαστική επίδραση στην ψυχική μας υγεία.
Πλέον όλες οι έρευνες συμφωνούν πως η συμβίωση με έναν τετράποδο φίλο δεν είναι απλώς ευχάριστη, αλλά και θεραπευτική. Ας δούμε πως η παρουσία ενός σκύλου, μπορεί να βελτιώσει την ψυχολογία μας, τη διάθεσή μας αλλά και γενικότερα την συναισθηματική μας ισορροπία.
