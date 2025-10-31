Staffordshire Bull Terrier: Ο πρώην κυνομάχος που σήμερα αποκαλείται σκύλος- νταντά για τα παιδιά
Staffordshire Bull Terrier: Ο πρώην κυνομάχος που σήμερα αποκαλείται σκύλος- νταντά για τα παιδιά
Φυλή που κουβαλά μια πολύ σκληρή ιστορία, όμως σήμερα ''λάμπει'' ως μια από τις πιο τρυφερές και αφοσιωμένες.
Άφθονη ενέργεια, χαρά, ενθουσιασμός και αγάπη, όλα κλεισμένα μέσα σε ένα μυώδες σώμα. Σας παρουσιάζουμε τη φυλή Staffordshire Bull Terrier. Μια φυλή που κουβαλά μια πολύ σκληρή ιστορία, όμως σήμερα “΄λάμπει” και αναγνωρίζεται ως μια από τις πιο τρυφερές και αφοσιωμένες στον κόσμο.
Ιστορία των Staffy
Η φυλή σκύλων Staffordshire Bull Terrier δημιουργήθηκε στην Αγγλία τον 19ο αιώνα, στην περιοχή του Staffordshire (απ΄ όπου πήρε και το όνομά της) της Αγγλίας. Οι τότε κτηνοτρόφοι διασταύρωσαν Bulldogs και αγγλικά Terriers, θέλοντας να δημιουργήσουν έναν σκύλο με πολλή δύναμη αλλά και ενέργεια.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ιστορία των Staffy
Η φυλή σκύλων Staffordshire Bull Terrier δημιουργήθηκε στην Αγγλία τον 19ο αιώνα, στην περιοχή του Staffordshire (απ΄ όπου πήρε και το όνομά της) της Αγγλίας. Οι τότε κτηνοτρόφοι διασταύρωσαν Bulldogs και αγγλικά Terriers, θέλοντας να δημιουργήσουν έναν σκύλο με πολλή δύναμη αλλά και ενέργεια.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα