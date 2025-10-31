Πόσα χρόνια ζουν οι αδέσποτες και πόσα οι δεσποζόμενες γάτες
Πόσα χρόνια ζουν οι αδέσποτες και πόσα οι δεσποζόμενες γάτες
Ποια είναι η αντιστοιχία της ηλικίας μιας γάτας σε ανθρώπινα χρόνια;
Σύμφωνα με έρευνες, η εξημέρωση των γατών ξεκίνησε πριν από περίπου 10.000 χρόνια και μέχρι σήμερα αυτά τα αξιολάτρευτα πλάσματα παραμένουν στον πλευρό μας.
Οι γάτες έτρωγαν τα ποντίκια που τρέφονταν με τα αποθέματα των σιτηρών που καλλιεργούσαν οι άνθρωποι – ή τουλάχιστον αυτό αναφέρει η επικρατέστερη θεωρία-, με αποτέλεσμα να εξημερωθούν αρκετά γρήγορα και πλέον να αποτελούν ένα από τα πιο δημοφιλή κατοικίδια σε όλον τον κόσμο.
Μια γενετική έρευνα που δημοσιεύτηκε το 2017 μας αποκαλύπτει ότι οι σημερινές γάτες προέρχονται από ένα υποείδος αγριόγατας από την Εγγύς Ανατολή, την Felis silvestris lybica.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Οι γάτες έτρωγαν τα ποντίκια που τρέφονταν με τα αποθέματα των σιτηρών που καλλιεργούσαν οι άνθρωποι – ή τουλάχιστον αυτό αναφέρει η επικρατέστερη θεωρία-, με αποτέλεσμα να εξημερωθούν αρκετά γρήγορα και πλέον να αποτελούν ένα από τα πιο δημοφιλή κατοικίδια σε όλον τον κόσμο.
Μια γενετική έρευνα που δημοσιεύτηκε το 2017 μας αποκαλύπτει ότι οι σημερινές γάτες προέρχονται από ένα υποείδος αγριόγατας από την Εγγύς Ανατολή, την Felis silvestris lybica.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα