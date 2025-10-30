Εντοπίστηκε στην Ισπανία ο πρώτος λευκός λύγκας στον κόσμο
Εντοπίστηκε στην Ισπανία ο πρώτος λευκός λύγκας στον κόσμο
Ένας Ισπανός φωτογράφος άγριας ζωής κατέγραψε ένα υπέροχο ζώο που λίγοι πίστευαν πως υπήρχε: Έναν λευκό ιβηρικό λύγκα.
Ένας Ισπανός φωτογράφος άγριας ζωής κατέγραψε ένα υπέροχο ζώο που λίγοι πίστευαν πως υπήρχε: Έναν λευκό ιβηρικό λύγκα. Αυτό το σπάνιο και εντυπωσιακό αιλουροειδές έχει καταπλήξει επιστήμονες και λάτρεις της άγριας ζωής σε όλο τον κόσμο.
Γιατί ο λευκός ιβηρικός λύγκας είναι τόσο σπάνιος;
Το λευκό τρίχωμα του λύγκα οφείλεται στον λευκισμό, μια κληρονομική κατάσταση που προκαλείται από απώλεια πολλαπλών τύπων χρωστικής ουσίας, αφαιρώντας το χρώμα από το τρίχωμα, αλλά όχι από τα μάτια. Σε αντίθεση με τον αλφισμό, ο λευκισμός επιτρέπει το φυσιολογικό χρώμα των ματιών, χαρίζοντας στον λύγκα μια μοναδική εμφάνιση.
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Γιατί ο λευκός ιβηρικός λύγκας είναι τόσο σπάνιος;
Το λευκό τρίχωμα του λύγκα οφείλεται στον λευκισμό, μια κληρονομική κατάσταση που προκαλείται από απώλεια πολλαπλών τύπων χρωστικής ουσίας, αφαιρώντας το χρώμα από το τρίχωμα, αλλά όχι από τα μάτια. Σε αντίθεση με τον αλφισμό, ο λευκισμός επιτρέπει το φυσιολογικό χρώμα των ματιών, χαρίζοντας στον λύγκα μια μοναδική εμφάνιση.
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα