Πώς μπορεί να επηρεάζει τον σκύλο μας η αλλαγή ώρας- Τι να κάνουμε για να τον βοηθήσουμε

Δύο φορές το χρόνο, γυρνάμε τα ρολόγια μία ώρα μπροστά ή πίσω. Επηρεάζει όμως αυτή η αλλαγή ώρας τον σκύλο μας και αν ναι, με ποιον τρόπο;