Αυτά είναι τα σημάδια που δείχνουν ότι σας εμπιστεύεται ο σκύλος σας
Πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το ότι έχουμε κερδίσει απόλυτα την εμπιστοσύνη του σκύλου μας;
Δεν χρειάζεται να περάσει κανείς πολύ χρόνο με έναν σκύλο για να καταλάβει πως τα πλάσματα αυτά, είναι ικανά να δεθούν με τους ανθρώπους με έναν μαγικό τρόπο. Κάθε κηδεμόνας θα απαντήσει με σιγουριά πως ο σκύλος του τον αγαπάει και πως τον θεωρεί τον καλύτερό του φίλο.
Πως μπορούμε όμως να είμαστε σίγουροι για το ότι έχουμε κερδίσει απόλυτα και την εμπιστοσύνη του σκύλου μας;
Οι σκύλοι εμπιστεύονται τους ανθρώπους βάσει ενστίκτου
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Dr. Claudia Fugazza (Ερευνήτρια στο Τμήμα Ηθολογίας στο Πανεπιστήμιο Loránd Eötvös στη Βουδαπέστη και συγγραφέας) παρατηρήθηκε πως, παρ' όλο που είμαστε διαφορετικά είδη, τα νεαρά κουταβάκια, εμπιστεύονται ενστικτωδώς τους ανθρώπους με τον ίδιο τρόπο που εμπιστεύονται τους άλλους σκύλους.
