Ποιες είναι οι συμπεριφορές που μοιάζουν με αυτισμό στα ζώα: Επιστήμη ή μύθος;
Τι γνωρίζουμε για τις αυτιστικού τύπου συμπεριφορές στα ζώα και τι πρέπει να κάνουμε για να τα στηρίξουμε σωστά;
Όταν η συμπεριφορά του σκύλου σας προβληματίζει, η απάντηση δεν είναι πάντα μία λέξη. Τι ξέρουμε για τις αυτιστικού τύπου συμπεριφορές στα ζώα και πώς μπορούμε να τα στηρίξουμε σωστά.
Μπορεί ένας σκύλος να έχει αυτισμό; Είναι μια ερώτηση που όλο και περισσότεροι κηδεμόνες ζώων κάνουν, ειδικά όταν παρατηρούν συμπεριφορές που διαφέρουν από τις «συνηθισμένες». Αν και ο όρος "αυτισμός" ανήκει στον άνθρωπο, η συζήτηση γύρω από αυτιστικού τύπου συμπεριφορές στα σκυλιά έχει ανοίξει και απασχολεί τόσο την επιστημονική κοινότητα όσο και τους κηδεμόνες κατοικίδιων.
