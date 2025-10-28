Ποιες είναι οι συμπεριφορές που μοιάζουν με αυτισμό στα ζώα: Επιστήμη ή μύθος;

Τι γνωρίζουμε για τις αυτιστικού τύπου συμπεριφορές στα ζώα και τι πρέπει να κάνουμε για να τα στηρίξουμε σωστά;