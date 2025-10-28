Η λιχουδιά που ξετρελαίνει τους σκύλους- Υγιεινή και απολαυστική
Το να βρείτε την κατάλληλη – και απολαυστική – λιχουδιά για τον χνουδωτό σας φίλο δεν είναι και η πιο εύκολη υπόθεση.
Πολλές ανθρώπινες τροφές, όπως το σταφύλι και η σοκολάτα, είναι απολύτως τοξικές για τους σκύλους, με αποτέλεσμα να αναγκάζεστε να τις κρύβετε και να περιορίζετε την πρόσβασή του σε αυτές. Άλλες τροφές, όπως το τυρί και το ψωμί, δεν είναι τοξικές για τους σκύλους, αλλά είναι ιδιαίτερα παχυντικές ή μπορεί να προκαλέσουν γαστρεντερικά προβλήματα στον αγαπημένο σας σύντροφο.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
