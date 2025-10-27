Έρχεται μια πρωτοποριακή εφαρμογή που βοηθά στην κατανόηση του σκύλου μας
Έρχεται μια πρωτοποριακή εφαρμογή που βοηθά στην κατανόηση του σκύλου μας
Το DogLife AI/Companion είναι ένα έξυπνο «συνοδευτικό μάτι» που μεταφράζει συμπεριφορές, ήχους και εικόνες σε καθαρές πρακτικές οδηγίες.
Σε μια εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη εισχωρεί σε κάθε πτυχή της ζωής μας, μια ομάδα Ελλήνων προγραμματιστών αποφάσισε να την αξιοποιήσει με έναν πρωτότυπο τρόπο: να γεφυρώσει το χάσμα επικοινωνίας ανάμεσα σε ανθρώπους και σκύλους.
Πρόκειται για μια καινοτομία που ξεκινά από την Ελλάδα, σε συνεργασία με πανεπιστημιακούς ερευνητές της Σαγκάης και του Πεκίνου. Η εφαρμογή DogLife Companion υπόσχεται να «μεταφράζει» γαβγίσματα, εκφράσεις και συμπεριφορές, προσφέροντας μια νέα ματιά στον κόσμο των σκύλων.
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Πρόκειται για μια καινοτομία που ξεκινά από την Ελλάδα, σε συνεργασία με πανεπιστημιακούς ερευνητές της Σαγκάης και του Πεκίνου. Η εφαρμογή DogLife Companion υπόσχεται να «μεταφράζει» γαβγίσματα, εκφράσεις και συμπεριφορές, προσφέροντας μια νέα ματιά στον κόσμο των σκύλων.
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα