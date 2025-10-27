Έρχεται μια πρωτοποριακή εφαρμογή που βοηθά στην κατανόηση του σκύλου μας
Το DogLife AI/Companion είναι ένα έξυπνο «συνοδευτικό μάτι» που μεταφράζει συμπεριφορές, ήχους και εικόνες σε καθαρές πρακτικές οδηγίες.

Σε μια εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη εισχωρεί σε κάθε πτυχή της ζωής μας, μια ομάδα Ελλήνων προγραμματιστών αποφάσισε να την αξιοποιήσει με έναν πρωτότυπο τρόπο: να γεφυρώσει το χάσμα επικοινωνίας ανάμεσα σε ανθρώπους και σκύλους.

Πρόκειται για μια καινοτομία που ξεκινά από την Ελλάδα, σε συνεργασία με πανεπιστημιακούς ερευνητές της Σαγκάης και του Πεκίνου. Η εφαρμογή DogLife Companion υπόσχεται να «μεταφράζει» γαβγίσματα, εκφράσεις και συμπεριφορές, προσφέροντας μια νέα ματιά στον κόσμο των σκύλων.
Διαβάστε περισσότερα εδώ
