Δείτε ποια είναι τα επείγοντα οδοντιατρικά περιστατικά στα κατοικίδια- Τι κάνετε και τι όχι
Δείτε ποια είναι τα επείγοντα οδοντιατρικά περιστατικά στα κατοικίδια- Τι κάνετε και τι όχι
Τα οδοντικά προβλήματα μπορεί να προκαλέσουν έντονο πόνο στα κατοικίδια και χρειάζονται άμεση αντιμετώπιση.
Τα οδοντικά προβλήματα μπορεί να προκαλέσουν έντονο πόνο στα κατοικίδια και χρειάζονται άμεση αντιμετώπιση.
Όπως και οι άνθρωποι, έτσι και τα κατοικίδια μπορεί να αντιμετωπίσουν ξαφνικά οδοντιατρικά προβλήματα που προκαλούν δυνατό πόνο και δεν μπορούν να περιμένουν. Ως υπεύθυνοι κηδεμόνες, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ποια σημάδια δείχνουν ότι ένα ζήτημα στα δόντια του σκύλου ή της γάτας μας είναι επείγον. Έτσι θα μπορέσουμε να δράσουμε γρήγορα και να ανακουφίσουμε το ζωάκι μας, προλαμβάνοντας επιπλοκές.
Ας δούμε ποιες καταστάσεις χρειάζονται άμεση κτηνιατρική φροντίδα και τι μπορούμε να κάνουμε.
Σπασμένα ή ραγισμένα δόντια
Ένα σπασμένο δόντι αποτελεί ένα από τα πιο κοινά οδοντιατρικά επείγοντα στα κατοικίδια. Μπορεί να συμβεί αν το ζώο δαγκώσει κάτι πολύ σκληρό ή μετά από τραυματισμό (π.χ. πτώση ή χτύπημα). Αν σπάσει το δόντι και αποκαλυφθεί η ευαίσθητη μάζα (πολφός), το ζώο πονάει έντονα. Συχνά σημάδια είναι η υπερβολική σιελόρροια, το να μασάει μόνο από τη μία πλευρά, να τρίβει το στόμα του με την πατούσα ή να αφήνει το φαγητό να του πέφτει από το στόμα. Ένα σπασμένο δόντι με έκθετο πολφό χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση, συνήθως ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) ή εξαγωγή, για να προληφθεί μόλυνση και απόστημα. Μην αφήνετε ένα σπασμένο δόντι χωρίς θεραπεία, γιατί τα βακτήρια θα εισχωρήσουν και θα προκαλέσουν σοβαρότερη λοίμωξη.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Όπως και οι άνθρωποι, έτσι και τα κατοικίδια μπορεί να αντιμετωπίσουν ξαφνικά οδοντιατρικά προβλήματα που προκαλούν δυνατό πόνο και δεν μπορούν να περιμένουν. Ως υπεύθυνοι κηδεμόνες, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ποια σημάδια δείχνουν ότι ένα ζήτημα στα δόντια του σκύλου ή της γάτας μας είναι επείγον. Έτσι θα μπορέσουμε να δράσουμε γρήγορα και να ανακουφίσουμε το ζωάκι μας, προλαμβάνοντας επιπλοκές.
Ας δούμε ποιες καταστάσεις χρειάζονται άμεση κτηνιατρική φροντίδα και τι μπορούμε να κάνουμε.
Σπασμένα ή ραγισμένα δόντια
Ένα σπασμένο δόντι αποτελεί ένα από τα πιο κοινά οδοντιατρικά επείγοντα στα κατοικίδια. Μπορεί να συμβεί αν το ζώο δαγκώσει κάτι πολύ σκληρό ή μετά από τραυματισμό (π.χ. πτώση ή χτύπημα). Αν σπάσει το δόντι και αποκαλυφθεί η ευαίσθητη μάζα (πολφός), το ζώο πονάει έντονα. Συχνά σημάδια είναι η υπερβολική σιελόρροια, το να μασάει μόνο από τη μία πλευρά, να τρίβει το στόμα του με την πατούσα ή να αφήνει το φαγητό να του πέφτει από το στόμα. Ένα σπασμένο δόντι με έκθετο πολφό χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση, συνήθως ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) ή εξαγωγή, για να προληφθεί μόλυνση και απόστημα. Μην αφήνετε ένα σπασμένο δόντι χωρίς θεραπεία, γιατί τα βακτήρια θα εισχωρήσουν και θα προκαλέσουν σοβαρότερη λοίμωξη.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα