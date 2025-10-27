Πόσες αναγνωρισμένες φυλές σκύλων υπάρχουν – Ποιες είναι οι ελληνικές
Πόσες αναγνωρισμένες φυλές σκύλων υπάρχουν – Ποιες είναι οι ελληνικές
Η αναγνώριση των φυλών είναι ένας τρόπος διαφύλαξης των μοναδικών χαρακτηριστικών, της υγείας και της ιστορίας των σκύλων.
Ο σκύλος θεωρείται ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου – και όχι άδικα. Παραμένει για πάντα πιστός στον αγαπημένο του άνθρωπο, τον αγαπάει βαθιά και αναπτύσσει ισχυρούς δεσμούς μαζί του. Για τον σκύλο, ο κηδεμόνας του δεν είναι απλά ένας φίλος, είναι ολόκληρος ο κόσμος του.
Από φυλές μικρού μεγέθους, όπως τα Τσιουάουα, μέχρι μεγαλόσωμες φυλές, όπως οι Μολοσσοί, οι σκύλοι μας εντυπωσιάζουν με την εμφάνιση και τον χαρακτήρα τους. Σε όποια φυλή και αν ανήκουν, τα χαρακτηριστικά τους είναι ξεχωριστά και η ιστορία τους μοναδική.
Όμως, πόσες φυλές σκύλων υπάρχουν στον κόσμο; Πόσες διαφορετικές μουσούδες μπορούμε να θαυμάσουμε εκεί έξω;
Ας εξερευνήσουμε τον μαγευτικό κόσμο των σκύλων και ας μάθουμε πόσες φυλές έχουν αναγνωριστεί διεθνώς και από τι εξαρτάται η αναγνώριση αυτή.
Πόσες είναι οι αναγνωρισμένες φυλές
Ο αριθμός των επίσημα αναγνωρισμένων φυλών ποικίλει από χώρα σε χώρα και εξαρτάται από τον οργανισμό που τις αναγνωρίζει. Αυτό συμβαίνει λόγω των διαφορετικών εθνικών προτύπων, καθώς κάθε χώρα έχει τα δικά της κριτήρια για το πότε μια φυλή θεωρείται καθαρόαιμη.
Ο FCI (Διεθνής Κυνολογική Ομοσπονδία) αναγνωρίζει πάνω από 360 φυλές, χωρισμένες σε 10 μεγάλες κατηγορίες, ανάλογα με το μέγεθος, τον χαρακτήρα και τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκαν.
Ωστόσο, όπως αναφέραμε και πιο πάνω, κάθε χώρα αναγνωρίζει τον δικό της μοναδικό αριθμό φυλών. Για παράδειγμα, το The Kennel Club (Ηνωμένο Βασίλειο) αναγνωρίζει 224 καθαρόαιμες φυλές, το American Kennel Club (Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής) αναγνωρίζει 202, το Australian National Kennel Council (Αυστραλία) αναγνωρίζει 219 και το German Kennel Club (Γερμανία) αναγνωρίζει 343.
Αν υπολογίσουμε, όμως, και τις μη αναγνωρισμένες ή νεότερες φυλές καθώς και τις πολυάριθμες διασταυρώσεις, ο αριθμός των φυλών μπορεί να ξεπερνάει τις 500.
