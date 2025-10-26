Απίστευτα πράγματα που δεν γνωρίζατε για τα πρόβατα
Τα πρόβατα είναι από τα ζώα που όλοι τα ξέρουν και τα αναγνωρίζουν. Λίγοι όμως τα γνωρίζουν πραγματικά.
Στις περισσότερες περιοχές της Αττικής, πριν μερικές δεκαετίες, το σκηνικό ήταν διαφορετικό. Στη θέση των τσιμεντένιων κτιρίων υπήρχαν βουνά, δέντρα, ποτάμια και στις αυλές των σπιτιών υπήρχαν άλογα, κότες και πρόβατα.
Πλέον, τέτοιες εικόνες μπορεί να δει κανείς μόνο στην επαρχία και σε κάποιες ελάχιστες περιοχές στα προάστια της πρωτεύουσας. Όσοι έχουν την τύχη να ζουν κοντά στη φύση, γνωρίζουν καλύτερα και τα πλάσματα που υπάρχουν εκεί. Τα πρόβατα είναι από τα ζώα που όλοι τα ξέρουν, αλλά λίγοι τα γνωρίζουν.
