Τι να κάνουμε και τι όχι για να έχουμε ένα ήρεμο και κοινωνικό κουτάβι
Τι να κάνουμε και τι όχι για να έχουμε ένα ήρεμο και κοινωνικό κουτάβι
Η κοινωνικοποίηση είναι το πιο σημαντικό στάδιο στη ζωή ενός σκύλου, και συχνά το πιο υποτιμημένο.
Η κοινωνικοποίηση είναι το πιο σημαντικό στάδιο στη ζωή ενός σκύλου, και συχνά το πιο υποτιμημένο. Πρόκειται για τη διαδικασία μέσα από την οποία το κουτάβι μαθαίνει να αλληλεπιδρά με τον κόσμο και το περιβάλλον γύρω του.
Ένα σωστά κοινωνικοποιημένο κουτάβι έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να εξελιχθεί σε έναν ισορροπημένο, ήρεμο και χαρούμενο σκύλο. Τι ακριβώς είναι όμως η κοινωνικοποίηση, και γιατί επηρεάζει σε τόσο μεγάλο βαθμό τη μετέπειτα εξέλιξη ενός σκύλου;
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ένα σωστά κοινωνικοποιημένο κουτάβι έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να εξελιχθεί σε έναν ισορροπημένο, ήρεμο και χαρούμενο σκύλο. Τι ακριβώς είναι όμως η κοινωνικοποίηση, και γιατί επηρεάζει σε τόσο μεγάλο βαθμό τη μετέπειτα εξέλιξη ενός σκύλου;
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα