5 «φαντάσματα» του ζωικού βασιλείου και πώς απέκτησαν το spooky παρατσούκλι τους
5 «φαντάσματα» του ζωικού βασιλείου και πώς απέκτησαν το spooky παρατσούκλι τους
Τα ζώα αυτά, πραγματικά «φαντάσματα» της φύσης, αποδεικνύουν ότι η μαγεία βρίσκεται γύρω μας.
Τι κοινό έχουν ένα επιβλητικό αιλουροειδές που χάνεται μέσα στο χιόνι, μια κουκουβάγια που πετά αθόρυβα μέσα στη νύχτα και ένα μικρόσωμο χταπόδι που μοιάζει με τον Κάσπερ;
Όλα τα παραπάνω πλάσματα - και όχι μόνο - μοιράζονται ένα παρατσούκλι που τα συνδέει με τον κόσμο του υπερφυσικού. Πρόκειται για «φαντάσματα» του ζωικού βασιλείου, που έχουν κερδίσει αυτόν τον χαρακτηρισμό εξαιτίας της απόκοσμης εμφάνισης ή της ιδιαίτερης συμπεριφοράς τους και ξυπνούν στην ανθρώπινη φαντασία εικόνες μυστηρίου, δέους και θαυμασμού.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Όλα τα παραπάνω πλάσματα - και όχι μόνο - μοιράζονται ένα παρατσούκλι που τα συνδέει με τον κόσμο του υπερφυσικού. Πρόκειται για «φαντάσματα» του ζωικού βασιλείου, που έχουν κερδίσει αυτόν τον χαρακτηρισμό εξαιτίας της απόκοσμης εμφάνισης ή της ιδιαίτερης συμπεριφοράς τους και ξυπνούν στην ανθρώπινη φαντασία εικόνες μυστηρίου, δέους και θαυμασμού.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα