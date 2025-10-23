Έρχεται το 1ο Wild Music Festival - Ένα διήμερο μουσικό φεστιβάλ για την άγρια πανίδα της Ελλάδας
Στις δύο αυτές μέρες θα ανέβουν στη σκηνή 14 ανερχόμενα νεανικά συγκροτήματα, αποδεικνύοντας πως η νέα γενιά έχει ευαισθησίες.
Στις 26 και 27 Οκτωβρίου θα λάβει χώρα ένα μουσικό φεστιβάλ στο AN Club στα Εξάρχεια, οι εισπράξεις του οποίου θα διατεθούν στην ΑΝΙΜΑ- Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής. 14 νεανικά συγκροτήματα θα εκφράσουν την αλληλεγγύη τους για τα άγρια ζώα μέσω του ταλέντου τους στη μουσική.
Καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες του σημαντικού έργου που κάνει η ΑΝΙΜΑ. Από το 2005 που ιδρύθηκε, οι άνθρωποί της διασώζουν άγρια ζώα σε όλη την Ελλάδα, συνεργάζονται με άλλες οργανώσεις και κάνουν γέφυρες σωτηρίας για τραυματισμένα πλάσματα δίνοντας παράλληλα οδηγίες σε όσους έχουν βρει από φίδια στην αυλή τους μέχρι τραυματισμένες αλεπούδες και φλαμίνγκο.
