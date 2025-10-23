Πώς θα καταλάβετε αν η γάτα σας κρυώνει
TOPETMOU

Πώς θα καταλάβετε αν η γάτα σας κρυώνει

Δείτε πώς θα καταλάβετε αν η γάτα σας κρυώνει. Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να μιλήσετε με τον κτηνίατρό σας.

Πώς θα καταλάβετε αν η γάτα σας κρυώνει
Ο καιρός πλέον έχει αλλάξει και ήδη σε αρκετά σπίτια έχουν στρωθεί τα χαλιά. Από τους πρώτους που θα χουχουλιάσει είναι η φουντωτή σας φίλη που δεν είναι άλλη από τη γάτα σας. Κρυώνει όντως ή απλά θέλει να είναι δίπλα σας;

Σε κάποιες πόλεις της Ελλάδας, τα τζάκια καπνίζουν ήδη ενώ οι πρώτες βουνοκορφές έχουν ασπρίσει. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως στις περιοχές που η θερμοκρασία έχει αρχίσει να πέφτει, οι γάτες δεν κυκλοφορούν έξω. Σε κάποιες πόλεις και κοινότητες μάλιστα, τόσο οι εθελοντές όσο και οι τοπικές αρχές, φροντίζουν για τα αδέσποτα ζώα, και εκτός από ποτίστρες και ταΐστρες, φτιάχνουν και σπιτάκια για να τα προστατεύσουν από το κρύο. Τι γίνεται όμως με τις οικόσιτες γάτες, αυτές που έχουμε σαν κατοικίδια και προσέχουμε σαν τα μάτια μας;

Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network