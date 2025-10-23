Πώς θα καταλάβετε αν η γάτα σας κρυώνει
Πώς θα καταλάβετε αν η γάτα σας κρυώνει
Δείτε πώς θα καταλάβετε αν η γάτα σας κρυώνει. Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να μιλήσετε με τον κτηνίατρό σας.
Ο καιρός πλέον έχει αλλάξει και ήδη σε αρκετά σπίτια έχουν στρωθεί τα χαλιά. Από τους πρώτους που θα χουχουλιάσει είναι η φουντωτή σας φίλη που δεν είναι άλλη από τη γάτα σας. Κρυώνει όντως ή απλά θέλει να είναι δίπλα σας;
Σε κάποιες πόλεις της Ελλάδας, τα τζάκια καπνίζουν ήδη ενώ οι πρώτες βουνοκορφές έχουν ασπρίσει. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως στις περιοχές που η θερμοκρασία έχει αρχίσει να πέφτει, οι γάτες δεν κυκλοφορούν έξω. Σε κάποιες πόλεις και κοινότητες μάλιστα, τόσο οι εθελοντές όσο και οι τοπικές αρχές, φροντίζουν για τα αδέσποτα ζώα, και εκτός από ποτίστρες και ταΐστρες, φτιάχνουν και σπιτάκια για να τα προστατεύσουν από το κρύο. Τι γίνεται όμως με τις οικόσιτες γάτες, αυτές που έχουμε σαν κατοικίδια και προσέχουμε σαν τα μάτια μας;
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Σε κάποιες πόλεις της Ελλάδας, τα τζάκια καπνίζουν ήδη ενώ οι πρώτες βουνοκορφές έχουν ασπρίσει. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως στις περιοχές που η θερμοκρασία έχει αρχίσει να πέφτει, οι γάτες δεν κυκλοφορούν έξω. Σε κάποιες πόλεις και κοινότητες μάλιστα, τόσο οι εθελοντές όσο και οι τοπικές αρχές, φροντίζουν για τα αδέσποτα ζώα, και εκτός από ποτίστρες και ταΐστρες, φτιάχνουν και σπιτάκια για να τα προστατεύσουν από το κρύο. Τι γίνεται όμως με τις οικόσιτες γάτες, αυτές που έχουμε σαν κατοικίδια και προσέχουμε σαν τα μάτια μας;
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα