Το λάθος που κάνουμε και ο σκύλος μας σταματάει να μας ακούει

Με ποιους τρόπους μπορούμε να διορθώσουμε το "πρόβλημα" της ανυπακοής του σκύλου μας και να επαναφέρουμε την αρμονία στη σχέση μας μαζί του.