TOPETMOU

Ο μικρός είδε να κακοποιούν ένα γατάκι. Αμέσως έδωσε το αγαπημένο του skateboard για να το σώσει.

Το 9χρονο αγόρι που έδωσε το skateboard του για να σώσει ένα γατάκι
Σε μια γειτονιά της Αριζόνα, ένα ανυπεράσπιστο γατάκι είχε μετατραπεί σε παιχνίδι για μια παρέα εφήβων που «διασκέδαζαν» βασανίζοντάς το.

Κανείς δεν αντιδρούσε και το περιστατικό θα μπορούσε εύκολα να είχε καταλήξει με τον θάνατο του άτυχου ζώου, αν δεν εμφανιζόταν ένα αγόρι, μόλις εννέα ετών, που άλλαξε την τροπή των γεγονότων.

