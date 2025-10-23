Το 9χρονο αγόρι που έδωσε το skateboard του για να σώσει ένα γατάκι
Το 9χρονο αγόρι που έδωσε το skateboard του για να σώσει ένα γατάκι
Ο μικρός είδε να κακοποιούν ένα γατάκι. Αμέσως έδωσε το αγαπημένο του skateboard για να το σώσει.
Σε μια γειτονιά της Αριζόνα, ένα ανυπεράσπιστο γατάκι είχε μετατραπεί σε παιχνίδι για μια παρέα εφήβων που «διασκέδαζαν» βασανίζοντάς το.
Κανείς δεν αντιδρούσε και το περιστατικό θα μπορούσε εύκολα να είχε καταλήξει με τον θάνατο του άτυχου ζώου, αν δεν εμφανιζόταν ένα αγόρι, μόλις εννέα ετών, που άλλαξε την τροπή των γεγονότων.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Κανείς δεν αντιδρούσε και το περιστατικό θα μπορούσε εύκολα να είχε καταλήξει με τον θάνατο του άτυχου ζώου, αν δεν εμφανιζόταν ένα αγόρι, μόλις εννέα ετών, που άλλαξε την τροπή των γεγονότων.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα