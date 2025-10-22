Έρχεται το Δημοτικό Κτηνιατρείο στη Νέα Φιλαδέλφεια
Έρχεται το Δημοτικό Κτηνιατρείο στη Νέα Φιλαδέλφεια
Ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας ανακοίνωσε πως σύντομα η πόλη θα αποκτήσει το πρώτο Δημοτικό Κτηνιατρείο.
Δύο σημαντικές παρεμβάσεις ανακοινώθηκαν χτες από τον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας με σκοπό την προστασία και ευζωία των ζώων συντροφιάς. Πιο αναλυτικά:
1. Ίδρυση Δημοτικού Κτηνιατρείου
Το νέο Δημοτικό Κτηνιατρείο θα στεγαστεί σε δημοτικό χώρο επί της οδού Θεσσαλονίκης 40 και θα παρέχει υπηρεσίες σήμανσης, καταγραφής, στείρωσης, εμβολιασμού και περίθαλψης αδέσποτων ζώων.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
1. Ίδρυση Δημοτικού Κτηνιατρείου
Το νέο Δημοτικό Κτηνιατρείο θα στεγαστεί σε δημοτικό χώρο επί της οδού Θεσσαλονίκης 40 και θα παρέχει υπηρεσίες σήμανσης, καταγραφής, στείρωσης, εμβολιασμού και περίθαλψης αδέσποτων ζώων.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα