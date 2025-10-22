Έρχεται το Δημοτικό Κτηνιατρείο στη Νέα Φιλαδέλφεια
TOPETMOU

Έρχεται το Δημοτικό Κτηνιατρείο στη Νέα Φιλαδέλφεια

Ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας ανακοίνωσε πως σύντομα η πόλη θα αποκτήσει το πρώτο Δημοτικό Κτηνιατρείο.

Έρχεται το Δημοτικό Κτηνιατρείο στη Νέα Φιλαδέλφεια
Δύο σημαντικές παρεμβάσεις ανακοινώθηκαν χτες από τον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας με σκοπό την προστασία και ευζωία των ζώων συντροφιάς. Πιο αναλυτικά:

1. Ίδρυση Δημοτικού Κτηνιατρείου
Το νέο Δημοτικό Κτηνιατρείο θα στεγαστεί σε δημοτικό χώρο επί της οδού Θεσσαλονίκης 40 και θα παρέχει υπηρεσίες σήμανσης, καταγραφής, στείρωσης, εμβολιασμού και περίθαλψης αδέσποτων ζώων.

Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network