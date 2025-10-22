Αρέσει στους σκύλους μας η μουσική; Ποιο είδος προτιμούν

Μπορεί ένας σκύλος να έχει μουσικές προτιμήσεις; Και αν ναι, ποια είδη μουσικής τον χαλαρώνουν και ποια τον στρεσάρουν;