Πώς να σταματήσετε τη γάτα σας χωρίς τιμωρία όταν κάνει κάτι που δεν θέλετε

Κάνει η γάτα μας πράγματα που δεν πρέπει; Συμπεριφέρεται άσχημα; Ποιος είναι ο σωστός τρόπος, χωρίς τιμωρία, να την επαναφέρουμε στην τάξη;