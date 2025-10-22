Πώς να σταματήσετε τη γάτα σας χωρίς τιμωρία όταν κάνει κάτι που δεν θέλετε
Κάνει η γάτα μας πράγματα που δεν πρέπει; Συμπεριφέρεται άσχημα; Ποιος είναι ο σωστός τρόπος, χωρίς τιμωρία, να την επαναφέρουμε στην τάξη;

Το ίδιο έχετε αναρωτηθείτε και για άλλες άσχημες συμπεριφορές του αιλουροειδούς σας, όπως λίγα δαγκωματάκια με τα κοφτερά δοντάκια του, κάτι καταστροφές στην ταπετσαρία του τοίχου και τις άπειρες τρίχες που άφησε στην καλή πολυθρόνα σας.

Όποια και αν είναι η αιτία, μη χάνετε την ελπίδα. Η συμπεριφορά της γάτας σας συνήθως μπορεί να διαμορφωθεί και να αλλάξει μέσω θετικής-και μόνο-εκπαίδευσης.

