Ο σωστός τρόπος να αποθηκεύουμε την τροφή του σκύλου μας
Πρέπει να μάθουμε να αποθηκεύουμε σωστά την τροφή του σκύλου μας ώστε να μην αλλοιώνεται και να διατηρείται η διατροφική της αξία.
Έχουμε πει πολλές φορές ότι η ισορροπημένη διατροφή είναι πολύ σημαντική για την υγεία και την ευεξία του σκύλου μας.
Η τροφή που του προσφέρουμε πρέπει να είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά και βιταμίνες και να είναι κατάλληλη για την ηλικία, τα κιλά, τα επίπεδα ενέργειας και τα τυχόν προβλήματα υγείας του. Ο κτηνίατρος που τον παρακολουθεί μπορεί να μας καθοδηγήσει για το είδος της τροφής που πρέπει να επιλέξουμε, την ποσότητα που πρέπει να του δώσουμε αλλά και τον ιδανικό αριθμό των γευμάτων του μέσα στην ημέρα.
