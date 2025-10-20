Συστροφή στομάχου: Όταν το στομάχι γυρίσει- Μια ιστορία, ένα μάθημα και μια προειδοποίηση
Συστροφή στομάχου: Όταν το στομάχι γυρίσει- Μια ιστορία, ένα μάθημα και μια προειδοποίηση
Η συστροφή στομάχου μπορεί να συμβεί ξαφνικά και σε κάθε σκύλο. Μάθε πώς να αναγνωρίσετε τα σημάδια και να δράσετε εγκαίρως.
Δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνο το βράδυ. Πριν πολλά χρόνια κατεβαίνοντας τα σκαλιά στο σπίτι, βρήκα τον Έκτορα, το ημίαιμο Λαμπραντόρ μας, ξαπλωμένο στο πάτωμα. Η κοιλιά του ήταν αφύσικα πρησμένη και το στόμα του γεμάτο σάλια. Προσπαθούσε να κάνει εμετό, αλλά δεν μπορούσε. Ανέπνεε βαριά, τα μάτια του γεμάτα αγωνία. Δεν καταλάβαινα τι συνέβαινε. Το μόνο που ένιωθα ήταν ο φόβος.
