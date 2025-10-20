Συστροφή στομάχου: Όταν το στομάχι γυρίσει- Μια ιστορία, ένα μάθημα και μια προειδοποίηση

Η συστροφή στομάχου μπορεί να συμβεί ξαφνικά και σε κάθε σκύλο. Μάθε πώς να αναγνωρίσετε τα σημάδια και να δράσετε εγκαίρως.