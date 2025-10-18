Αυτή είναι μία από τις συχνότερες αιτίες δερματικών παθήσεων στους σκύλους
Ποια είναι τα συμπτώματα και πώς γίνονται η πρόληψη, η διάγνωση και η αντιμετώπιση.
Υπάρχουν πολλές αιτίες που μπορεί να οδηγήσουν έναν σκύλο να αποκτήσει δερματικά προβλήματα. Ωστόσο, η πιο συχνή αιτία είναι η παρουσία ψύλλων.
Πολλοί κηδεμόνες πιστεύουν λανθασμένα ότι οι ψύλλοι κάνουν την εμφάνισή τους μόνο την άνοιξη και το καλοκαίρι. Στην πραγματικότητα, αυτοί οι μικροσκοπικοί παρασιτικοί οργανισμοί παραμονεύουν όλο τον χρόνο. Μόλις εντοπίσουν έναν απροστάτευτο σκύλο, δεν χάνουν ευκαιρία να τον «επισκεφτούν».
Και δεν πρόκειται μόνο για μια απλή φαγούρα ή προσωρινή ενόχληση. Οι ψύλλοι μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές δερματικές φλεγμονές στο ζώο, αλλεργίες και να μεταδώσουν επικίνδυνες ασθένειες.
Γι’ αυτό, η πρόληψη είναι το σημαντικότερο βήμα για την προστασία του σκύλου, ενώ η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση των συμπτωμάτων είναι καθοριστικής σημασίας για την υγεία και την ευημερία του.
Πώς θα καταλάβετε αν ο σκύλος σας έχει ψύλλους;
Ένας σκύλος που υποφέρει από ψύλλους εμφανίζει διάφορα συμπτώματα. Το κυριότερο είναι ο έντονος κνησμός. Υπάρχει πιθανότητα να εμφανίσει ερυθρότητα στο δέρμα, ακόμα και φλεγμονή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι σκύλοι αρχίζουν να χάνουν το τρίχωμά τους, μια κατάσταση γνωστή ως αλωπεκία. Η εμφάνιση σκούρων στιγμάτων στο δέρμα είναι επίσης πιθανή. Δυστυχώς, μπορεί να εμφανιστούν και δευτερογενείς λοιμώξεις λόγω τραυματισμού από το έντονο ξύσιμο, κατάσταση, η οποία μπορεί να γίνει ιδιαίτερα οδυνηρή.
