Τα 6 βήματα για να σας ακούει ο σκύλος σας στη βόλτα
Τα 6 βήματα για να σας ακούει ο σκύλος σας στη βόλτα
Υπάρχουν στιγμές που η αδιαφορία του σκύλου μας στις εντολές μετατρέπει μια απλή βόλτα σε δοκιμασία.
Η καθημερινή βόλτα με τον σκύλο είναι μια από τις πιο απολαυστικές στιγμές της ημέρας, τόσο για εμάς όσο και για εκείνον. Ο σκύλος έχει την ευκαιρία να μυρίσει, να παίξει και να κοινωνικοποιηθεί, ενώ για εμάς είναι μια ευκαιρία να κάνουμε ένα διάλειμμα από το θόρυβο της καθημερινότητας, και να περάσουμε λίγες στιγμές χαλάρωσης μαζί του.
Ωστόσο για πολλούς κηδεμόνες, η πραγματικότητα είναι κάπως διαφορετική. Η βόλτα δεν είναι πάντα ευχάριστη, καθώς το τράβηγμα στο λουρί, η αδιαφορία στις εντολές αλλά και το γάβγισμα σε άλλους σκύλους και ανθρώπους, μετατρέπουν μια απλή βόλτα σε… δοκιμασία.
Γιατί ο σκύλος μου με αγνοεί στη βόλτα;
Κάθε σκύλος έχει τη δική του προσωπικότητα, ωστόσο υπάρχουν κάποιοι συνηθισμένοι λόγοι για τους οποίους ο τετράποδος φίλος μας δεν έχει την προσοχή του στραμμένη σε εμάς όταν είμαστε έξω.
Η διάρκεια της βόλτας είναι πολύ μικρή και ο σκύλος έχει πολλή ενέργεια. Ένα από τα συχνότερα λάθη που κάνουμε είναι πως δεν φροντίζουμε αρκετά ώστε να προσφέρουμε επαρκή εκτόνωση στον σκύλο μας. Εάν η διαδρομή μας είναι ένα πεντάλεπτο περπάτημα γύρω από το σπίτι, τότε το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να αυξήσουμε τον χρόνο της βόλτας.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ωστόσο για πολλούς κηδεμόνες, η πραγματικότητα είναι κάπως διαφορετική. Η βόλτα δεν είναι πάντα ευχάριστη, καθώς το τράβηγμα στο λουρί, η αδιαφορία στις εντολές αλλά και το γάβγισμα σε άλλους σκύλους και ανθρώπους, μετατρέπουν μια απλή βόλτα σε… δοκιμασία.
Γιατί ο σκύλος μου με αγνοεί στη βόλτα;
Κάθε σκύλος έχει τη δική του προσωπικότητα, ωστόσο υπάρχουν κάποιοι συνηθισμένοι λόγοι για τους οποίους ο τετράποδος φίλος μας δεν έχει την προσοχή του στραμμένη σε εμάς όταν είμαστε έξω.
Η διάρκεια της βόλτας είναι πολύ μικρή και ο σκύλος έχει πολλή ενέργεια. Ένα από τα συχνότερα λάθη που κάνουμε είναι πως δεν φροντίζουμε αρκετά ώστε να προσφέρουμε επαρκή εκτόνωση στον σκύλο μας. Εάν η διαδρομή μας είναι ένα πεντάλεπτο περπάτημα γύρω από το σπίτι, τότε το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να αυξήσουμε τον χρόνο της βόλτας.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα