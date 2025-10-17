Γιατί δεν πρέπει να μαζεύουμε σαλιγκάρια- Τι ισχύει στη χώρα μας
Τα σαλιγκάρια είναι στενά δεμένα με τη φύση. Είναι εντυπωσιακό πώς εναρμονίζονται με τον καιρό και προσαρμόζονται στις αλλαγές του.
Δυστυχώς, αυτή την αρμονία έρχεται συχνά να διαταράξει ο άνθρωπος, ο οποίος επιδίδεται στην αλόγιστη συλλογή τους, ακόμα και σε περιόδους ή περιοχές που αυτό απαγορεύεται.
Στις περισσότερες χώρες του κόσμου υπάρχει νομοθεσία που απαγορεύει τη συλλογή, την εμπορία ή την εκτροφή ορισμένων ειδών σαλιγκαριών, είτε για συγκεκριμένες περιόδους του χρόνου είτε καθ’ όλη τη διάρκειά του.
