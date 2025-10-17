Τι πρέπει να κάνετε αν ο σκύλος σας είναι επιθετικός με τον κτηνίατρο
Τι πρέπει να κάνετε αν ο σκύλος σας είναι επιθετικός με τον κτηνίατρο
Ένα μέρος που πολλά ζώα δείχνουν άλλον χαρακτήρα, σε βαθμό που δεν τα αναγνωρίζουμε, είναι το κτηνιατρείο.
Βρισκόμαστε με τον σκύλο μας στον κτηνίατρο. Μόλις εκείνος μπαίνει στο δωμάτιο και τον ακουμπάει, ο σκύλος γρυλίζει και δείχνει επιθετικότητα. Και μας πιάνει πανικός μη συμβούν τα χειρότερα.
Ένα από τα πράγματα που συνήθως μας αγχώνουν όταν έχουμε κατοικίδιο είναι να είναι άρρωστο ή τραυματισμένο και να μην μπορούμε να το να κάνουμε καλά λόγω της αντιδραστικής ή επιθετικής του συμπεριφοράς. Όλα τα σκυλιά μπορούν να γίνουν επιθετικά, ανεξάρτητα από το πόσο ήρεμα φαίνονται. Όλα έχουν την ικανότητα να δαγκώσουν. Αλλά και να μην είναι άρρωστο ή τραυματισμένο το ζώο μας, μπορεί σε ειδικές συνθήκες να αντιδράσει άσχημα. Το κτηνιατρείο είναι μια από αυτές.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ένα από τα πράγματα που συνήθως μας αγχώνουν όταν έχουμε κατοικίδιο είναι να είναι άρρωστο ή τραυματισμένο και να μην μπορούμε να το να κάνουμε καλά λόγω της αντιδραστικής ή επιθετικής του συμπεριφοράς. Όλα τα σκυλιά μπορούν να γίνουν επιθετικά, ανεξάρτητα από το πόσο ήρεμα φαίνονται. Όλα έχουν την ικανότητα να δαγκώσουν. Αλλά και να μην είναι άρρωστο ή τραυματισμένο το ζώο μας, μπορεί σε ειδικές συνθήκες να αντιδράσει άσχημα. Το κτηνιατρείο είναι μια από αυτές.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα