Μπορεί ο σκύλος σας να σας εξαπατήσει σκόπιμα; Ποια είναι η αλήθεια
TOPETMOU

Μπορεί ο σκύλος σας να σας εξαπατήσει σκόπιμα; Ποια είναι η αλήθεια

Οι άνθρωποι λένε ψέματα για διάφορους λόγους. Τι γίνεται όμως με το ζωικό βασίλειο; Ξέρουν τα ζώα τι είναι ψέμα;

Μπορεί ο σκύλος σας να σας εξαπατήσει σκόπιμα; Ποια είναι η αλήθεια
Σύμφωνα με τους επιστήμονες οι άνθρωποι ψεύδονται κατά μέσο όρο δύο φορές την ημέρα. Τα παιδιά αρχίζουν να λένε ψέματα ήδη από την ηλικία των τεσσάρων ή πέντε ετών. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι καλοί ψεύτες διαθέτουν κοινωνικές δεξιότητες υψηλότερες από τον μέσο όρο, επικοινωνούν αποτελεσματικά και μπορούν να σκέφτονται πολύπλοκα. Έχουν επίσης μεγάλη ενσυναίσθηση.

Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network