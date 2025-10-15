Οι Νανόχηνες «έφτασαν» στα σχολεία της Αλεξανδρούπολης
Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τους μαθητές στην Αλεξανδρούπολη, οι οποίοι είδαν τα σχολεία τους να γεμίζουν Νανόχηνες.
Είναι πολύ σημαντικό η αγάπη και ο σεβασμός για τα ζώα να διδάσκεται από νωρίς στα παιδιά τόσο στο σπίτι όσο και μέσα στο σχολείο. Με αυτό τον τρόπο θα μάθουν να προστατεύουν το περιβάλλον, να κρατούν αποστάσεις από τα ζώα όταν πρέπει και να μάθουν πώς μπορούν να βάλουν το δικό τους λιθαράκι στην διαφύλαξη και ευζωία των πλασμάτων με τα οποία μοιραζόμαστε τον πλανήτη.
Μια τέτοια πρωτοβουλία πήρε η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία για τη Νανόχηνα, το πιο απειλούμενο υδρόβιο πουλί της Ευρώπης.
