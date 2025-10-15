Πείνασε κανείς; Οι πιο ποιοτικές τροφές για τον σκύλο και τη γάτα
Ένα από τα πράγματα που απασχολούν κάθε κηδεμόνα γάτας και σκύλου είναι να βρουν την καλύτερη τροφή για το ζώο τους.
Ένα από τα πράγματα που απασχολούν κάθε κηδεμόνα γάτας και σκύλου είναι η διατροφή του pet τους. Αν θα του αρέσει, αν θα του ταιριάξει, αν είναι καλή ποιότητα, ποια είναι η σωστή ποσότητα. Όλα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη, προκειμένου να αποφασίσουν ποια τροφή θα επιλέξουν.
Τόσο ο σκύλος, όσο και η γάτα, έχουν πολύ ευαίσθητο στομάχι και διαφορετικές ανάγκες σε κάθε ηλικία. Άλλη διατροφή και ποσότητα ακολουθεί ένα δραστήριο μωρό ζώο, άλλη ένα ηλικιωμένο που ίσως έχει προβλήματα υγείας και δεν είναι τόσο δραστήριο.
Ο πιο κατάλληλος για να δώσει στον κηδεμόνα ένα διατροφικό πλάνο είναι ο κτηνίατρος. Αυτός γνωρίζει όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται το κατοικίδιο, σε κάθε φάση της ζωής του. Από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφορες γεύσεις, που εξαρτώνται καθαρά από το ίδιο το ζώο. Σε άλλα αρέσει το κοτόπουλο, σε άλλα το ψάρι, κοκ. Η κάλυψη αυτών των αναγκών ήταν και είναι ο βασικός στόχος της super premium τροφής Hi με φρέσκο κρέας ή ψάρι για σκύλους και γάτες, η οποία δεν περιέχει συντηρητικά, αρωματικές ή χρωστικές ουσίες. Τις τροφές Hi, θα τις βρείτε αποκλειστικά στα Pet City σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και συσκευασιών. Παράγονται στην Ιταλία, έχουν ως βάση τους τη μεσογειακή διατροφή και έχουν ως φιλοσοφία να προσφέρουν ευζωία στα κατοικίδια, καλύπτοντας τις διατροφικές τους ανάγκες. Η αγάπη μετατρέπεται σε ένα θρεπτικό γεύμα, που προσφέρει υγεία και μακροζωία.
