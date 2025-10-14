Ένα διασκεδαστικό pet festival έρχεται για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη

Η συμπρωτεύουσα με χαρά υποδέχεται την πρώτη μεγάλη γιορτή για κατοικίδια, που θα γίνει σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης.