Ένα διασκεδαστικό pet festival έρχεται για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη
Η συμπρωτεύουσα με χαρά υποδέχεται την πρώτη μεγάλη γιορτή για κατοικίδια, που θα γίνει σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης.
Για δύο ημέρες, 18 και 19 Οκτωβρίου, η Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης θα γεμίσει με φουντωτούς τετράποδους επισκέπτες και χαρούμενες ουρές, στο pet festival ”Oh My Dog Thessaloniki” που διοργανώνεται για πρώτη φορά στην πόλη.
Η συμπρωτεύουσα με χαρά υποδέχεται την πρώτη μεγάλη γιορτή για κατοικίδια, που θα γίνει σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δώσουν στο κατοικίδιό τους τη δυνατότητα να ζήσει μοναδικές εμπειρίες με πολλά παιχνίδια και δραστηριότητες και να φύγει χαρούμενο και ευτυχισμένο. Και φυσικά να πάρει και τα δωράκια του, όπως λιχουδιές.
