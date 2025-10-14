Ηλικιωμένο Golden Retriever παίρνει πορτατίφ και κάδρα και κοιμάται μαζί τους- Έχει γίνει viral
Η απίστευτη και αστεία συνήθεια ενός 10χρονου Golden Retriever που υιοθετήθηκε από μια οικογένεια έχει γίνει viral.
Η αστεία συνήθεια ενός 10χρονου Golden Retriever που υιοθετήθηκε από μια οικογένεια στις ΗΠΑ έχει γίνει viral στο Instagram, μετατρέποντας τον σκύλο σε σταρ του διαδικτύου.
Από την πρώτη κιόλας μέρα που έφτασε στο νέο του σπίτι, ο Duke καθιέρωσε ένα παράξενο τελετουργικό που ξάφνιασε τους κηδεμόνες του. Πριν από κάθε υπνάκο, είτε είναι μέρα είτε νύχτα, ο ηλικιωμένος σκύλος διαλέγει κάποιο αντικείμενο που παίρνει μαζί του στο άνετο κρεβάτι του για να κοιμηθούν αγκαλιά. Αν νομίζετε όμως ότι επιλέγει κάποιο παιχνίδι, λούτρινο ζωάκι ή κουβέρτα ως snuggle buddy είστε γελασμένοι: ο Duke διεκδικεί ως θησαυρούς του τα πιο παράξενα αντικείμενα του σπιτιού, όπως π.χ. πορσελάνινα σερβίτσια, κάδρα ή το πελώριο καλάθι με τα άπλυτα.
