Cat Café στη Βουδαπέστη: Ένας διαφορετικός χώρος που σας υποδέχονται πανέμορφες γάτες που έχουν διασωθεί
Στο Cat Café στη Βουδαπέστη δεν θα σας υποδεχτούν άνθρωποι αλλά υπέροχες πανέμορφες τετράποδες κυρίες. Οι γνωστές γάτες του καφέ.

Το να μπεις σε ένα café όπου όλα τα τραπέζια φαίνονται πιασμένα, αλλά σε σχεδόν κανένα δεν βλέπεις θαμώνες, δεν είναι πολύ συνηθισμένο θέαμα.

Είναι όμως η εικόνα που αντικρύζεις καθώς περιμένεις στην είσοδο του Cat Café της Βουδαπέστης, μέχρι να σου εξηγήσουν τους κανόνες της επίσκεψης, που ισχύουν απαρέγκλιτα για όλους τους επισκέπτες.

