Ο απίθανος λόγος που πολλές γάτες φοβούνται τα αγγούρια
Πολλές γάτες αν γυρίσουν ξαφνικά και δουν ένα αγγούρι, θα τρομάξουν και θα τρέξουν μακριά.
Τα βιντεάκια με γάτες που κάνουν διάφορα αστεία πράγματα στο διαδίκτυο είναι αμέτρητα και μας φέρνουν γέλιο. Ένα από αυτά είναι και η αντίδρασή πολλών από αυτές στα αγγούρια όπου μόλις τα δουν τρέχουν μακριά τρομοκρατημένες. Και το ερώτημα που προκύπτει είναι: Γιατί πολλές γάτες φοβούνται τα ”ακίνδυνα” αγγούρια;
Πραγματικά οι αντιδράσεις που σίγουρα έχετε δει σε αυτά τα βίντεο είναι αυτές που μάλλον δεν θα περίμενε κανείς. Θα δείτε γάτες να πηδούν στον αέρα, να τρέχουν μακριά και άλλα παρόμοια μόλις σας δουν να πηγαίνετε κατά πάνω τους κρατώντας ένα αγγούρι. Ή όταν το κρατάτε πίσω τους και το βλέπουν ξαφνικά. Ναι, για εσάς είναι αστείο. Για αυτές όμως όχι.
