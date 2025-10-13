Το πιο συνηθισμένο λάθος που κάνουν όσοι έχουν ζώο- Πώς να το αποφύγετε
Το πιο συνηθισμένο λάθος που κάνουν όσοι έχουν ζώο- Πώς να το αποφύγετε

Όσο και αν αγαπάμε τα ζώα μας, δεν μπορεί να μην κάνουμε κάποιο λάθος στο ''μεγάλωμά'' τους. Το θέμα είναι να το δούμε και να το διορθώσουμε.

Ένα από τα πιο συνηθισμένα, που συνήθως δεν θεωρούμε σοβαρό αλλά είναι, δεν είναι άλλο από το να αφήνουμε τα ζώα μας να γίνουν υπέρβαρα. Κάποιες μάλιστα φορές μας αρέσει αυτό. Έναν παχουλό και φουντωτό γατούλη είναι πιο πιθανό να τον φωτογραφίσουμε από έναν αδύνατο. Αλήθεια δεν είναι;

Ο κτηνίατρος από τη Βραζιλία Mark Dos Anjos αναφέρει στο PetHelpful ότι αυτό δεν φαίνεται σοβαρό αρχικά. Όμως τα κιλά συσσωρεύονται πολύ γρήγορα και δεν φεύγουν. Σε κάποιες μάλιστα περιπτώσεις δεν φεύγουν καθόλου.

