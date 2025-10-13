Ο άγνωστος λόγος που οι σκύλοι λατρεύουν τη βόλτα μετά τη βροχή
Ο άγνωστος λόγος που οι σκύλοι λατρεύουν τη βόλτα μετά τη βροχή
Αρέσει στον σκύλο σας η βόλτα στη βροχή ή κρύβεται κάτω από κουβέρτες και τον καναπέ, επειδή δεν θέλει να βγει έξω;
Κάποιοι σκύλοι είναι γεννημένοι για την περιπέτεια και αναζητούν συνεχώς την ευκαιρία για να κάνουν κάτι ενθουσιώδες. Μία από αυτές τις στιγμές είναι και όταν βρέχει, που θέλουν να βγουν έξω, να πλατσουρίσουν στις λίμνες που έχει σχηματίσει το νερό και να επιστρέψουν σπίτι βρεγμένοι μέχρι την τελευταία τρίχα της ουράς τους. Άλλοι πάλι, δεν θέλουν να είναι έξω με τη βροχή, σηκώνουν το ένα πατουσάκι και μένουν ακίνητοι. Ο Άλφι, όταν άνοιγα την πόρτα του σπιτιού και ένιωθε την πρώτη σταγόνα βροχής στη ράχη του, έκανε αμέσως αναστροφή για να επιστρέψει στο στεγνό και αφράτο κρεβατάκι του.
