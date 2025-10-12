ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Τι άλλη περιποίηση χρειάζεται ο σκύλος μας εκτός από το μπάνιο
Τι άλλη περιποίηση χρειάζεται ο σκύλος μας εκτός από το μπάνιο

Θα πρέπει να είστε συνεπείς, εκτός από το μπάνιο, και με την υπόλοιπη περιποίηση που χρειάζεται ένας σκύλος για να είναι καθαρός και υγιής.


Από τη βόλτα μέχρι το κρεβάτι σας είναι ένα σωρό μικρόβια δρόμος, που απειλούν εσάς και τον σκύλο και εγκαθίστανται σε όποια επιφάνεια αγγίζει. Αν σκεφτείτε πως ποτέ δεν θα περπατούσατε ξυπόλητοι και αν το κάνετε, δεν θα ξαπλώνατε στο κρεβάτι χωρίς να έχετε πλυθεί καλά, μήπως ήρθε η ώρα να ασχοληθείτε πιο τακτικά με την καθαριότητα του κατοικιδίου σας;

Το grooming του σκύλου περιλαμβάνει το μπάνιο, το χτένισμα, το κόψιμο των νυχιών, το καθάρισμα των αυτιών, το κούρεμα, το πλύσιμο των δοντιών, το καθάρισμα των ματιών και ό,τι άλλο μπορεί να χρειάζεται ο τετράποδος φίλος σας.

