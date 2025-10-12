Τι πρέπει να γνωρίζετε για μια γάτα που βρίσκεται σε οίστρο
Αν μια θηλυκή γάτα κυλιέται πέρα δώθε, ζητάει χάδια και ανασηκώνει το πίσω μέρος του σώματός της, το πιθανότερο είναι να βρίσκεται σε οίστρο.
Οι γάτες είναι αξιολάτρευτα ζώα που μας διασκεδάζουν και μας κρατούν συντροφιά με τα ακροβατικά, τα παιχνίδια, τα χάδια και τα νιαουρίσματά τους.
Τι μπορείτε να κάνετε, όμως, όταν τα νιαουρίσματα αυτά γίνονται υπερβολικά, κι όταν το οικόσιτο αιλουροειδές της καρδιάς σας φωνάζει μέσα στη μέση της νύχτας; Πώς εξηγείται αυτή η συμπεριφορά, και πώς πρέπει να αντιδράσετε;
